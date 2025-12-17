Aplica Salud Municipal 161 vacunas contra la influenza en dependencias de Juárez

Publicidad - LB2 -

La campaña preventiva se mantiene activa en oficinas municipales durante la temporada invernal

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó que, del 15 de diciembre a la fecha, el Departamento de Medicina Preventiva ha aplicado 161 vacunas contra la influenza como parte de la campaña preventiva que se desarrolla en diversas dependencias del Gobierno Municipal.

De acuerdo con la directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, las dosis se aplicaron en áreas como la Dirección de Limpia, el taller mecánico, la Unidad Médica Municipal del eje vial Juan Gabriel, la Presidencia Municipal, la Coordinadora Suroriente y las oficinas de Alumbrado Público, donde se atendió tanto a personal municipal como a ciudadanía presente en estos espacios.

La funcionaria indicó que la jornada de vacunación continúa en curso y que durante jueves y viernes el personal de Medicina Preventiva acudirá a las instalaciones del DIF Municipal y a las oficinas de Educación, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la vacuna.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de salud preventiva durante la temporada invernal, alineada con la política impulsada por la administración municipal para reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias y proteger a la población.

La Dirección de Salud Municipal informó que la aplicación de vacunas se mantendrá durante el resto de diciembre y enero, con la finalidad de atender a un mayor número de juarenses y fortalecer las medidas preventivas ante el incremento de padecimientos estacionales.

