Acercan servicios médicos gratuitos con Feria de Salud en el Centro Histórico

La jornada se realizó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la Dirección de Salud Municipal llevó a cabo una Feria de Salud en el corredor del Centro Histórico, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos, promover la prevención y reforzar la detección oportuna de enfermedades entre la población que transita por esta zona de alta afluencia.

La jornada se desarrolló casi frente al Centro Municipal de las Artes (CMA), en un horario de 9:00 a 14:00 horas, donde decenas de personas aprovecharon la atención sin costo. De acuerdo con la dependencia, 78 personas recibieron atención directa, se aplicaron 30 vacunas contra la influenza y se otorgaron 21 consultas médicas, que incluyeron el surtimiento de recetas para la atención inmediata de distintos padecimientos.

Durante la feria también se ofrecieron pruebas de detección de VIH, hepatitis C y sífilis, así como estudios para medir niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos, con el propósito de identificar factores de riesgo y canalizar a las personas a seguimiento médico oportuno.

Además de la atención médica general, se brindó asesoría nutricional, vacunación y entrega de medicamentos, como parte de un enfoque integral de salud preventiva, orientado a mejorar la calidad de vida de la población.

La Dirección de Salud Municipal destacó que este tipo de ferias permiten acercar los servicios de salud a personas que no acuden de manera regular a unidades médicas, al tiempo que fomentan la cultura del autocuidado y la prevención, especialmente frente a enfermedades de alto impacto como el cáncer.

La dependencia señaló que esta actividad forma parte de una estrategia permanente de promoción de la salud, y se suma a las acciones que se desarrollan durante el mes para reforzar la concientización sobre la lucha contra el cáncer, desde una visión preventiva y de detección temprana.

