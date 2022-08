Revive Wall Street el comercio de bonos rusos

Una fuente cercana a Deutsche Bank dijo que el banco negocia bonos para clientes solo a pedido y caso por caso para administrar aún más su exposición al riesgo de Rusia o la de sus clientes fuera de EEUU, pero no hará ningún negocio nuevo fuera de estas dos categorías.

Nueva York (VOA) – Varios bancos importantes de Wall Street han comenzado a ofrecerse para facilitar las operaciones con deuda rusa en los últimos días, según documentos bancarios a los que tuvo acceso Reuters, dando a los inversores otra oportunidad de deshacerse de activos considerados tóxicos en Occidente.

La mayoría de los bancos estadounidenses y europeos se retiraron del mercado en junio después de que el Departamento del Tesoro prohibiera a los inversores estadounidenses comprar valores rusos como parte de las sanciones económicas para castigar a Moscú por invadir Ucrania, según un inversor que posee valores rusos y dos fuentes bancarias.

Siguiendo las pautas posteriores del Tesoro en julio que permitieron a los tenedores estadounidenses liquidar sus posiciones, las firmas más grandes de Wall Street han regresado con cautela al mercado de bonos corporativos y del gobierno ruso, según correos electrónicos, notas de clientes y otras comunicaciones de seis bancos también. como entrevistas con las fuentes.

Los bancos que están en el mercado ahora incluyen JPMorgan Chase & Co JPM.N, Bank of America Corp BAC.N, Citigroup Inc C.N, Deutsche Bank AG DBKGn.DE, Barclays Plc BARC.L y Jefferies Financial Group Inc JEF.N, muestran los documentos.

El regreso de las firmas más grandes de Wall Street, los detalles de las transacciones que ofrecen facilitar y las precauciones que están tomando para evitar infringir las sanciones se informan aquí por primera vez.

Bank of America, Barclays, Citi y JPMorgan se negaron a comentar.

Un portavoz de Jefferies dijo que estaba «trabajando dentro de las pautas de sanciones globales para facilitar las necesidades de nuestros clientes para navegar esta situación complicada».

Una fuente cercana a Deutsche Bank dijo que el banco negocia bonos para clientes solo a pedido y caso por caso para administrar aún más su exposición al riesgo de Rusia o la de sus clientes fuera de los EEUU, pero no hará ningún negocio nuevo fuera de estas dos categorías.