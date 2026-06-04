Advierte académica que la inteligencia artificial acelera cambios en el empleo de Ciudad Juárez

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Erika Don Juan señaló que la frontera enfrenta una transformación estructural que exige capacitación, innovación y reconversión laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La economista y rectora de la Universidad TecMilenio Campus Juárez, Erika Don Juan Callejo, advirtió que Ciudad Juárez enfrenta una transformación estructural del mercado laboral impulsada por la automatización, la digitalización y el crecimiento de la inteligencia artificial, fenómenos que están modificando las habilidades demandadas por las empresas y la forma en que se genera empleo.

Durante una conferencia presentada ante representantes empresariales, autoridades gubernamentales, académicos y líderes de organismos productivos, la especialista señaló que la pérdida de empleos registrada en la ciudad durante los últimos años debe analizarse desde una perspectiva estructural y no únicamente coyuntural.

“Estamos viviendo precisamente una etapa de transformación estructural. Muchas actividades que antes requerían intervención humana están siendo sustituidas por tecnologías cada vez más sofisticadas”.

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La académica explicó que el desempleo estructural ocurre cuando existe una brecha entre las capacidades de los trabajadores y las competencias que actualmente demanda el mercado laboral, situación que se ha intensificado con el avance de nuevas tecnologías.

Durante su exposición distinguió tres tipos de desempleo: el cíclico, asociado a las fluctuaciones económicas; el friccional, relacionado con la movilidad natural de los trabajadores; y el estructural, derivado de cambios profundos en los procesos productivos y tecnológicos.

Don Juan Callejo destacó que la inteligencia artificial y los sistemas automatizados están asumiendo funciones que anteriormente realizaban trabajadores de manufactura, personal administrativo e incluso profesionistas, modificando la dinámica laboral en sectores estratégicos.

La especialista recordó que la pandemia de COVID-19 aceleró los procesos de digitalización en todo el mundo, impulsando la adopción de tecnologías que permiten a las empresas mantener o incrementar su productividad con menor intervención humana en determinadas actividades.

Al referirse a la situación de Ciudad Juárez, subrayó que la vocación industrial de la frontera la convierte en una de las regiones más sensibles a estos cambios, debido a su estrecha relación económica con Estados Unidos y a la presencia de la industria manufacturera de exportación.

“Juárez es una ciudad industrial por excelencia. Lo que sucede en la economía estadounidense repercute inmediatamente en la dinámica laboral de esta región”.

La economista señaló que, aunque sectores como el comercio continúan absorbiendo mano de obra, diversos indicadores muestran una desaceleración en la capacidad de generación de empleo formal, situación que exige nuevas estrategias de adaptación.

Ante este panorama, llamó a fortalecer la educación orientada a áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), impulsar la capacitación permanente, promover incentivos para la innovación y facilitar procesos de reconversión laboral que permitan a trabajadores y empresas adaptarse a la nueva realidad tecnológica.

Asimismo, consideró necesario fomentar habilidades relacionadas con análisis de datos, programación, automatización de procesos, inteligencia artificial y gestión tecnológica, al señalar que la competitividad futura dependerá de la capacidad para integrar la tecnología al trabajo cotidiano.

La exposición se realizó en el marco de la toma de protesta de la nueva mesa directiva de Canacintra Ciudad Juárez, donde empresarios y especialistas coincidieron en que la transformación digital representa uno de los principales desafíos para el desarrollo económico de la región durante las próximas décadas.

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