Se corona Chihuahua campeón nacional de Street Soccer femenil

Equipo integrado en su mayoría por jugadoras juarenses ganó invicto el torneo “De la Calle a la Cancha Telmex-Telcel 2026”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La selección Chihuahua de Street Soccer femenil se proclamó campeona nacional del torneo “De la Calle a la Cancha Telmex-Telcel 2026”, celebrado en la Plaza Fundadores de San Luis Potosí, marcando un hecho histórico para el equipo estatal.

El conjunto dirigido por Kenna Méndez logró el campeonato tras mantener paso perfecto durante todo el torneo, con siete partidos disputados y siete victorias, frente a equipos provenientes de distintos estados del país.

En la fase final del campeonato, Chihuahua superó a Baja California en cuartos de final, posteriormente venció a Morelos en semifinales y en la etapa decisiva del grupo derrotó a Tlaxcala por marcador de 5-3, equipo que había sido campeón el año anterior.

En la gran final, el equipo chihuahuense se impuso 5-3 a Guanajuato, resultado que le permitió levantar el trofeo nacional de la competencia.

Las jugadoras campeonas del representativo estatal fueron Brenda Jaqueline Salazar como portera; Dayana Navarrete y Abril Galván en defensa; Flor Rodríguez como delantera; además de Yadira Portillo Cuevas y Vianey Covarrubias, con Dulce Moreno como coach.

El torneo de Street Soccer, que se juega en dos tiempos de siete minutos, forma parte de un programa nacional que promueve el deporte y la integración social a través del futbol en espacios urbanos.

Tras el campeonato, se informó que tres jugadoras juarenses —Dayana Navarrete, Abigail Galván y Flor Rocío Romero— participarán en el próximo mundial de la especialidad, programado para octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde representarán a México en la competencia internacional.

