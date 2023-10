J+: El problema de Juárez es que no hay agua

Publicidad - LB2 -

El director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez Rodríguez inauguró el Pozo 222.

Ciudad Juárez, Chih .- “Les encargo muchísimo que por favor me ayuden a cuidar el agua porque, en verdad, el problema de Ciudad Juárez es que no hay agua. Si no la cuidamos, aunque pongamos este pozo, no va a sacar agua porque no hay. Como no llueve, nosotros tenemos que sacar el agua del subsuelo para podérselas dar a ustedes y la única manera de alimentar el subsuelo o los mantos, es con lluvia”, señaló Sergio Nevárez.

Es por eso que solicitó a los vecinos que acudieron al acto de entrega de la reposición del Pozo 222, que se ubica en el bulevar Independencia entre calles Alpiste y Vid, en la colonia Mezquital, que denuncien si ven a alguien desperdiciando el líquido.

“El agua se nos está acabando y es de todos”, resaltó.

Para la reposición de este pozo, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez invirtió 3 millones, 879 mil 688.74 pesos y beneficia a 2,700 familias de colonias como El Mezquital, Hacienda de las Torres Universidad y Praderas del Sol, entre otras.

Además, el pozo cuenta con dos tanques elevados, cada uno con capacidad para almacenar 350 metros cúbicos de agua potable.

Durante el evento, la señora Rosy Rivas, representante de vecinos de Hacienda Universidad, agradeció a la J+ por la entrega de tan importante obra para los habitantes de ese sector del suroriente de la ciudad.

“Realmente esta inauguración es de gran ayuda para nuestra comunidad. Los que aquí estamos presentes sabemos muy bien de las necesidades que hemos pasado por la falta del vital líquido. Llevamos 20 años viviendo aquí en este sector y son 20 años batallando por la falta de suministro de agua. De verdad, Sergio Nevárez, estamos muy agradecidos con usted porque nos está apoyando en esta situación. Estamos muy contentos que se instale este pozo para que no nos falte el agua en nuestros domicilios”, agradeció Rosy Rivas.

El director ejecutivo de la J+ recordó que el año pasado el sector del Mezquital tuvo muchos problemas con la baja de presión.

“La gobernadora Maru Campos apenas va a cumplir dos años y entre las indicaciones que nos ha dado es que ampliemos la red de agua potable en aquellos sectores donde se ha estado batallando, como dijo Rosy, por más de 20 años”, aseguró.

Agregó Sergio Nevárez que además del Pozo 222, en el sector se rehabilitó el Pozo 215 y se construirá una línea de un acueducto para interconectarlos, con una inversión de seis millones de pesos, lo que permitirá al sector contar con una presión y un volumen que nunca se había tenido.

