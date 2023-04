Regresa el Draft a la WWE

Publicidad - LB2 -

Después de haber vivido un Wrestlemania inolvidable, previo a la noche de SmackDown Triple H salió a dar un anuncio que causó revuelo entre los fanáticos del cuadrilátero y el Universo de la WWE.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) – The Game anunció que el DRAFT volverá para este 2023, donde todas las super estrellas del roster serán elegibles como en los años anteriores, aunque no oficializo alguna fecha exacta para llevarlo acabo este se podría dar en los próximas semanas, la última vez que se vivió el DRAFT fue a finales del 2021, desde esa fecha se espero que se llevara acabo conforme había sido y tras rumores de llevarse acabó el año pasado en el mes de Agosto, pudimos ver que no era lo primordial para la empresa.

Despues de este anuncio el mismo presentó a Rhea Ripley como la nueva Campeona de SmackDown, ante su público, seguido de un combate entre Judgmen Day contra Rey Mysterio y Santos Escobar donde estos últimos caerian.