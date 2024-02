The Rock exige combate en Wrestlemania 40

Publicidad - LB2 -

Después de la locura que se vivió el fin de semana pasado en el Royal Rumble, donde el ganador resultó ser Cody Rhodes quien podrá escoger el rival de su combate en Wrestlemania, donde todos esperan que sea Román Regins ya que no han logrado arrebatarle el título de WWE hace más de un año.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Alexis González) – Cuando “The American Nightmare” tendría todo el camino para ir tras este título apareció “The Rock” para informar que se unirá al máximo evento de la empresa, ya que presionó muy fuerte para estar en la cartelera de WrestleMania, dado que todo cambió cuando CM Punk y Brock Lesnar quedaron fuera debido a lesiones y todas las espectativas de los fanáticos comenzaron a desvanecerse.

Sin embargo la aparición de Dwayne se quería y en WWE sintieron que era hora también, después de todo lo que se ha vivido en los últimos días por el caso de Vince McMahon sentían que era mejor cambiar el flujo de noticias y darle una sorpresa a la audiencia.

Aún no sabemos si éste se unirá a la pelea entre estos dos luchadores o buscará tener otra rivalidad, ya que el plan original era Punk vs. Seth y Cody vs. Reigns, hasta que Punk se lesionó.

Ahora The Rock, cuenta con todo el respaldo de la junta directiva de TKO, para buscar “salvar a WrestleMania”.