Todo listo para Wrestlemania 40

El máximo evento de la lucha libre será este fin de semana, el Wrestlemania 40. Las súper estrellas de la WWE se preparan para dar el mejor espectáculo del año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) – La cartelera abrirá este sábado con el combate por el Campeonato Mundial de Mujeres de WWE que será defendido por Rhea Ripley ante Becky Lynch.

Seguido del conocido Ladder match por los Campeonatos por Parejas Indiscutidos de WWE, donde Judgment Day (Damian Priest y Finn Bálor) actuales campeones defenderán los títulos ante #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs Awesome Truth (R-Truth y The Miz) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. New Catch Republic (Tyler Bate y Pete Dunne) vs. Grayson Waller y Austin Theory.

La lucha entre mexicanos no podía faltar y el Combate por Equipos nos ofrecerá a LWO (Rey Mysterio y Dragon Lee) vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio, en donde el amo del 619 enfrentará a su hijo.

Otro combate por equipos será también con las divas de la industria donde Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi se enfrentarán vs. Damage CTRL (Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane).

Después Gunther buscará retener el título Intercontinental de WWE ante Sami Zayn.

La noche cerrará con el tan ansiado Combate por Equipos entre, The Bloodline (The Rock y Roman Reigns) vs Cody Rhodes y Seth Rollins.

Para el Domingo estos serán los siguientes enfrentamientos:

-Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE, Seth Rollins vs. Drew McIntyre

(Comentarista invitado: CM Punk)

-Philadelphia Street Fight, Final Testament (Karrion Kross, Akam y Rezar) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) y Bobby Lashley

-Campeonato de Estados Unidos de WWE, Logan Paul vs Kevin Owens vs Randy Orton

-Campeonato de Mujeres de WWE, Iyo Sky (c) vs. Bayley

Y la tan esperada pelea por el Campeonato Universal Indiscutido de WWE entre Roman Reigns vs Cody Rhodes.