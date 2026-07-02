FALSA supuesta investigación de FIFA contra México tras partido ante Ecuador

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No hay evidencia oficial de que FIFA investigue a México ni de que el partido ante Ecuador pueda repetirse o cambiar de ganador.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Circula en redes sociales una imagen atribuida a ESPN México en la que se afirma que la FIFA abrió una investigación por “posibles infracciones” durante el partido México vs. Ecuador del Mundial 2026, con la supuesta posibilidad de repetir el encuentro o eliminar a México del torneo. La publicación incluye además un presunto “comunicado oficial” firmado por Gianni Infantino.

La revisión documental no confirma esa versión. En el portal oficial de la FIFA, el partido México vs. Ecuador aparece registrado como finalizado con victoria de México 2-0 en dieciseisavos de final, sin anotación pública de suspensión, anulación o cambio administrativo del resultado. La ficha oficial consigna el marcador, sede, estadísticas y disciplina del encuentro. (FIFA)

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Tampoco se localizó en los canales oficiales de comunicados de FIFA un boletín con el número “2026/62” ni un aviso con el título mostrado en la imagen: “Investigación por posibles infracciones en el partido México vs. Ecuador”. Las búsquedas en el sitio de FIFA arrojan comunicados reales sobre el Mundial 2026, listas de selecciones, reglamento, árbitros y organización, pero no el documento que aparece en la publicación viral. (Grassroots FIFA)

El contenido viral también presenta una inconsistencia deportiva relevante: habla de “otorgar los puntos a Ecuador”. Sin embargo, el juego señalado corresponde a una ronda de eliminación directa, no a fase de grupos. En esa instancia no se asignan puntos de clasificación como en una tabla grupal; el avance se define por victoria, tiempo extra o penales, según corresponda. La propia ficha de FIFA identifica el duelo como “Dieciseisavos de final”. (FIFA)

Sí existe un antecedente que pudo alimentar la desinformación: medios reportaron que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja por una “serenata” o actos de aficionados mexicanos alrededor del hotel de la selección ecuatoriana antes del partido. Esa nota habla de una queja y de molestias por el ambiente previo, no de una confirmación de FIFA sobre repetir el partido, eliminar a México o conceder una victoria administrativa a Ecuador.

Otro elemento a considerar es la supuesta autoría de ESPN México. Las búsquedas públicas no muestran una nota de ESPN México con ese texto ni una publicación verificable en sus canales con la redacción de la imagen. Además, la imagen mezcla un estilo de tuit con un supuesto comunicado oficial que no coincide con la forma habitual en que FIFA publica sus decisiones disciplinarias o comunicados institucionales.

La FIFA sí cuenta con canales formales para documentos, reglamentos y decisiones disciplinarias. Su sección de documentos oficiales agrupa reglamentos y archivos descargables, mientras que las resoluciones disciplinarias se publican en apartados específicos de sus órganos judiciales. Hasta la revisión realizada, no aparece una resolución pública que sustente la afirmación viral sobre México vs. Ecuador.

El caso muestra una técnica común de desinformación deportiva: usar el logotipo de un medio reconocido, un formato de “última hora”, un supuesto documento institucional y una consecuencia extrema para provocar viralidad. La presencia de una queja real o de tensión previa al partido no equivale a una investigación formal confirmada ni a una sanción deportiva de esa magnitud.

VEREDICTO: Falso. La imagen no está respaldada por comunicados oficiales de FIFA ni por una publicación verificable de ESPN México. El resultado oficial sigue registrado como México 2-0 Ecuador y la afirmación de “otorgar puntos” a Ecuador es incompatible con una ronda de eliminación directa.