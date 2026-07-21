Detectan montaje en supuesta ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya

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La imagen atribuida a Interpol contiene datos falsos y elementos ajenos a sus avisos oficiales, aunque Rocha enfrenta una acusación en Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La imagen difundida en redes sociales como una supuesta “ficha roja” de Interpol contra Rubén Rocha Moya no corresponde a un documento oficial de ese organismo internacional. El diseño presenta errores ortográficos, información biográfica incorrecta y expresiones que no coinciden con la estructura utilizada en las notificaciones públicas de Interpol.

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Uno de los indicios más visibles es el uso de frases como “Peligro: alto”, “se le considera prófugo de la justicia” y un relato político denominado “resumen de los hechos”. Esos elementos no forman parte de los campos mostrados en el buscador oficial de notificaciones rojas, donde se presentan datos de identidad, descripción física, país solicitante, cargos y fecha de publicación. (Interpol)

El montaje atribuye a Rocha Moya la fecha de nacimiento del 15 de julio de 1947. Los registros biográficos disponibles señalan que nació el 15 de junio de 1949, por lo que el documento modifica tanto el mes como el año. Esta discrepancia es especialmente relevante porque la fecha de nacimiento constituye uno de los principales datos de identificación de una notificación roja. (Wikipedia)

La imagen también presenta el supuesto número de control “A-2026/05-00045”, pero no proporciona un enlace verificable a una ficha individual alojada en el dominio oficial de Interpol. La consulta al apartado público de notificaciones rojas no mostró una publicación a nombre de Rubén Rocha Moya al momento de esta revisión. Sin embargo, Interpol advierte que la mayoría de sus notificaciones están restringidas a las autoridades policiales y no se difunden públicamente, por lo que la falta de una entrada visible no basta, por sí sola, para descartar una alerta reservada. (Interpol)

El contexto judicial que probablemente dio origen al montaje sí tiene una base real. En abril de 2026, fiscales estadounidenses acusaron a Rocha Moya y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. También fue reportada una solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición, mientras el Gobierno mexicano señaló que la documentación recibida no contenía pruebas suficientes para ejecutar de inmediato la petición. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.

Una solicitud de detención o extradición enviada por Estados Unidos no equivale automáticamente a la publicación de una notificación roja. Interpol explica que cada petición es revisada para determinar si cumple su Constitución y sus reglas de procesamiento de datos. La organización tampoco expide órdenes internacionales de captura: una notificación roja es una solicitud dirigida a las policías de los países miembros, y cada Estado decide qué efecto jurídico le concede. (Interpol)

Además, la imagen afirma que Rocha es “exgobernador” y lo declara “prófugo” sin citar una resolución judicial mexicana, un comunicado de Interpol o una fuente estadounidense identificable. La combinación de información auténtica —la acusación en Estados Unidos— con datos falsos y una identidad gráfica aparentemente institucional constituye una técnica habitual de desinformación: presentar un hecho real dentro de un documento apócrifo para aumentar su credibilidad.

VEREDICTO: FALSO

La imagen no es una ficha roja oficial de Interpol. Contiene un encabezado similar, una fecha de nacimiento falsa, formatos ajenos al buscador institucional y no está respaldada por una publicación verificable del organismo. Aunque existe una acusación estadounidense y fue reportada una petición de detención provisional, eso no confirma que Interpol haya emitido el documento mostrado.

Referencias

Interpol, explicación oficial sobre las notificaciones rojas. (Interpol)

Buscador público de notificaciones rojas de Interpol. (Interpol)