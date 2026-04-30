Frena tratado México-EU extradición sin pruebas en caso Rocha Moya

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La solicitud puede iniciar con indicios, pero exige pruebas suficientes para proceder judicialmente en territorio mexicano

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece dos niveles distintos de exigencia legal para la entrega de personas acusadas: uno para la detención provisional y otro para la extradición formal, diferencia clave en casos recientes como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con el instrumento bilateral, la detención provisional es una medida urgente que puede solicitarse antes de presentar la petición formal de extradición, con el objetivo de evitar la fuga del señalado.

Esta figura permite actuar de forma inmediata, pero bajo condiciones específicas establecidas en el tratado.

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Para que proceda esta medida, el país solicitante debe proporcionar información básica del caso, como la identidad de la persona, los delitos imputados y la existencia de una orden de aprehensión o sentencia.

En esta etapa no se exige una prueba plena del delito, pero sí una base razonable o indicios suficientes que justifiquen la solicitud.

Sin embargo, el estándar cambia de forma significativa en la siguiente fase.

Para que la extradición proceda, el tratado establece que deben existir pruebas suficientes conforme a la legislación del país requerido, en este caso México, lo que implica acreditar la probable responsabilidad del acusado.

La entrega de una persona solo puede autorizarse si los elementos de prueba cumplen con los requisitos del sistema jurídico mexicano.

Otro punto relevante es que el tratado establece que la información relacionada con estas solicitudes debe manejarse de forma confidencial, a fin de proteger el debido proceso y la naturaleza de las investigaciones.

La difusión pública anticipada de acusaciones puede contravenir estos principios, al tratarse de procedimientos que aún no han sido validados por autoridades judiciales del país requerido.

En términos prácticos, esto significa que México no está obligado a ejecutar una extradición únicamente con base en acusaciones, sino que debe realizar una evaluación independiente de las pruebas presentadas.

El marco legal también prevé que, en casos de servidores públicos con fuero, se requiere un procedimiento adicional para retirar la inmunidad, antes de poder ejecutar cualquier acción penal.

Este esquema coloca a la Fiscalía General de la República como la instancia responsable de analizar la viabilidad jurídica de las solicitudes internacionales, en un proceso que combina cooperación bilateral con respeto a la soberanía nacional.

La aplicación de estas reglas se ha vuelto central en el debate actual, donde la diferencia entre indicios y pruebas se convierte en el eje para determinar si una acusación internacional puede traducirse en acciones legales dentro de México.