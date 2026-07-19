Conquista España su segundo Mundial tras vencer a Argentina en tiempo extra

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La Roja ganó 1-0 con gol de Ferran Torres al minuto 106 y volvió a coronarse campeona del mundo 16 años después.

East Rutherford, Nueva Jersey (ADN/Staff) – España conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 1-0 a Argentina en tiempo extra, con un gol de Ferran Torres al minuto 106 en la final disputada en el MetLife Stadium.

La selección española dominó amplios tramos del encuentro, pero encontró el tanto decisivo hasta la segunda parte de la prórroga, cuando Nico Williams retrasó un centro desde la banda derecha para la llegada de Torres, quien definió dentro del área.

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El triunfo representó el segundo campeonato mundial para España, luego del título conseguido en Sudáfrica 2010. El equipo dirigido por Luis de la Fuente confirmó así el proceso deportivo que también lo llevó a ganar la Eurocopa dos años antes.

Argentina terminó el tiempo reglamentario con 10 jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández al minuto 90+3. La Albiceleste buscó el empate durante el alargue, pero no logró generar suficientes oportunidades claras frente a la portería española.

“Yo creo que al final, el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí”, declaró Ferran Torres tras recibir el reconocimiento como jugador más valioso de la final.

Rodri fue elegido como el mejor futbolista del torneo, mientras que Unai Simón recibió el Guante de Oro como el portero más destacado de la competencia. Kylian Mbappé terminó como máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones, por encima de Lionel Messi, quien concluyó con ocho.

Messi cerró el torneo con 33 partidos disputados en Copas del Mundo y 21 goles acumulados. Argentina no pudo obtener el bicampeonato ni sumar la cuarta estrella a su historia, después de haber ganado la edición de 2022.

“Siento orgullo por esta generación de futbolistas que crecieron con esta idea”, expresó Luis de la Fuente después de la ceremonia de premiación.

El espectáculo del medio tiempo contó con la participación de artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y BTS, en una presentación realizada antes de la reanudación del partido.

La ceremonia concluyó con la entrega del trofeo a la selección española, que celebró sobre el terreno de juego junto con su cuerpo técnico y aficionados presentes en el estadio.