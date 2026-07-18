Anuncia Claudia Sheinbaum llegada de las primeras locomotoras del Tren Maya de carga

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La presidenta informó que las primeras 12 unidades ya participan en el traslado de materiales para la construcción del proyecto, cuya inauguración está prevista para 2027.

Puerto Morelos, Q. Roo. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, las cuales ya son utilizadas para transportar materiales destinados a la construcción de este sistema ferroviario, cuya puesta en operación está prevista para 2027.

Durante un recorrido de supervisión por la estación Puerto Morelos del proyecto ferroviario, la mandataria destacó el avance de las obras y señaló que la incorporación de estas locomotoras representa un paso importante para el desarrollo de la infraestructura logística del sureste del país.

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“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”.

La gira de supervisión reunió a autoridades federales, militares y a los gobernadores de las cinco entidades por donde opera el Tren Maya de pasajeros y se desarrollará la red de carga. En el recorrido participaron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous Loaeza.

También asistieron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román; así como los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; de Tabasco, Javier May Rodríguez, y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

El Tren Maya de carga forma parte de la ampliación del proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer el transporte de mercancías y complementar la operación del servicio de pasajeros en la región sureste.

“Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país. ¡Que viva el Tren Maya!”.

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