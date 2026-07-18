Ofrece Marx Arriaga rematar horno de pan y mantiene reclamo por falta de liquidación de la SEP

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El exdirector de Materiales Educativos aseguró que enfrenta dificultades económicas y continúa vendiendo bienes tras su salida de la dependencia federal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y actual catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), anunció que pondrá en venta un horno para pan, al asegurar que continúa sin recibir la liquidación correspondiente tras su salida de la dependencia federal.

La publicación ocurre dos días después de que el exfuncionario informara en redes sociales que también busca vender su vivienda en Ciudad Juárez para hacer frente a compromisos financieros derivados, según afirmó, de la falta de pago de su liquidación laboral.

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“La SEP no me da mi liquidación y me veo en la necesidad de rematar las herramientas de trabajo”.

Arriaga señaló que el horno forma parte de las herramientas con las que desarrollaba actividades productivas y expresó su deseo de que el equipo pueda ser utilizado por una cooperativa integrada por docentes.

“Ojalá algún camarada docente logre organizar una cooperativa comunitaria con este horno”.

El exfuncionario fue separado de la Dirección General de Materiales Educativos en febrero de este año, tras una confrontación con autoridades de la SEP por cambios administrativos en la dependencia. Posteriormente recibió la notificación formal de su destitución y abandonó las oficinas de la Secretaría.

Durante su gestión, Arriaga encabezó el rediseño de los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, materiales que generaron un amplio debate y fueron objeto de críticas por diversos sectores debido a su contenido y enfoque pedagógico.

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