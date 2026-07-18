Anuncian baile de apoyo a Cruz Pérez Cuéllar tras la Cabalgata Villista en Parral

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Simpatizantes del alcalde con licencia informaron que el evento se realizará este sábado en la antigua Mina Palmilla y contará con presentaciones musicales.

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Integrantes del grupo de apoyo del alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, anunciaron la realización de un evento de convivencia al término de la Cabalgata Villista, así como la participación de aproximadamente mil jinetes que acompañarán al político durante el recorrido.

Durante una conferencia de prensa, en la que participaron Otto Valles, Vanessa Terrazas y el exalcalde César Peña, los organizadores señalaron que simpatizantes provenientes de distintas regiones del estado participarán en la tradicional cabalgata que este sábado recorrerá las principales calles de Hidalgo del Parral.

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Informaron que, al concluir la Cabalgata Villista, se llevará a cabo un baile en la antigua Mina Palmilla, ubicada sobre la avenida Niños Héroes, donde se presentarán los grupos Laberinto y Omar Camacho.

“El evento cuenta con todos los permisos expedidos por la administración municipal”.

Los organizadores precisaron que la celebración está programada de 20:00 horas a 1:00 de la madrugada y aseguraron que cuentan con las autorizaciones correspondientes para su realización, documentación que mostraron durante la rueda de prensa.

Asimismo, señalaron que no se establecieron restricciones adicionales en materia de seguridad o logística, por lo que esperan que el evento se desarrolle con normalidad al concluir el recorrido ecuestre.

Finalmente, indicaron que además de simpatizantes de Cruz Pérez Cuéllar, se prevé la asistencia de alcaldes, empresarios, amigos del político y otras personalidades de diferentes regiones del estado que han confirmado su participación en la convivencia posterior a la Cabalgata Villista.

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