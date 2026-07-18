Recomienda JMAS revisar el “sapito” del sanitario para evitar fugas de agua

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El organismo exhortó a la población a inspeccionar sus instalaciones hidráulicas y cerrar las llaves de paso si saldrá de vacaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez llamó a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas de sus viviendas, en especial el mecanismo conocido como “sapito” del tanque del sanitario, debido a que una fuga en esta pieza puede generar un desperdicio importante de agua y elevar el consumo reflejado en el recibo.

La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que muchas personas detectan este tipo de fugas únicamente cuando reciben una factura con un cobro superior al habitual, aunque existen métodos sencillos para identificar el problema antes de que represente un mayor gasto.

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“Si nadie está usando agua y el medidor continúa girando, significa que el agua está pasando y probablemente existe una fuga al interior del domicilio. Lo primero que hay que hacer es revisar cada una de las instalaciones”.

La funcionaria señaló que uno de los puntos donde con mayor frecuencia se presentan fugas es el tanque del sanitario, debido al desgaste de la pieza de goma o silicón conocida como “sapito”, por lo que recomendó inspeccionarla de manera periódica.

Asimismo, informó que la JMAS dispone de cuadrillas de apoyo para orientar a los usuarios en la revisión de instalaciones domiciliarias y recordó que el número telefónico 073 está disponible para solicitar asesoría sobre la detección de fugas o realizar reportes relacionados con el servicio.

“Este tipo de fuga no es una particularidad de alguna zona específica, sino que es general en toda la ciudad y seguramente a muchos se nos presentó en nuestro domicilio algún consumo alto relacionado a una fuga interna”.

La dependencia también recomendó cerrar las llaves de paso si las familias tienen previsto salir de casa durante el periodo vacacional, con el propósito de prevenir daños ocasionados por cambios de presión en la red de distribución.

Finalmente, la JMAS reiteró el llamado a la población para hacer un uso responsable del agua, especialmente durante la temporada de verano, cuando la demanda del suministro aumenta de manera considerable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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