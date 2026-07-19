Asiste Sheinbaum al partido de clausura de la Copa Mundial FIFA 2026

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La Presidenta de México acudió al encuentro celebrado en el MetLife Stadium y compartió imágenes de su participación en la ceremonia de cierre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistió al partido de clausura de la Copa Mundial FIFA 2026, celebrado en el MetLife Stadium, como parte de las actividades relacionadas con el cierre del torneo.

La Presidencia de la República difundió una serie de fotografías en las que se observa a la mandataria durante su participación en el evento deportivo, considerado el último encuentro del Mundial de 2026.

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La asistencia de Sheinbaum se dio en el marco de la ceremonia de clausura del certamen internacional, que reunió a autoridades, representantes de organismos deportivos e invitados especiales en el inmueble ubicado en el área metropolitana de Nueva York.

El MetLife Stadium fue una de las sedes principales de la Copa Mundial FIFA 2026, organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Las imágenes compartidas muestran distintos momentos de la presencia de la titular del Ejecutivo federal durante el desarrollo del evento, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre reuniones o actividades adicionales.

La participación de la Presidenta en el encuentro se enmarca en la presencia institucional de México en el cierre del primer Mundial organizado de forma conjunta por tres países de Norteamérica.

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