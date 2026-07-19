Anuncia Sheinbaum llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga

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La Presidenta informó que el sistema ferroviario de carga registra avances en su construcción y prevé iniciar operaciones en 2027.

Puerto Morelos, Quintana Roo (ADN/Staff).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la llegada de las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, las cuales ya participan en el traslado de materiales para la construcción de la infraestructura ferroviaria, cuya inauguración está prevista para 2027.

“Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga”.

El anuncio fue realizado durante un recorrido de supervisión por la estación Puerto Morelos, en Quintana Roo, donde la mandataria federal revisó el avance de las obras junto con autoridades federales, militares y estatales involucradas en el proyecto.

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En la visita participaron el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

También asistieron las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y de Campeche, Layda Sansores San Román, así como los gobernadores de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; Tabasco, Javier May Rodríguez; y Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, entidades por donde opera el Tren Maya de pasajeros y que serán conectadas por el sistema de carga.

“Una gran noticia para el sureste de México y para todo el país. ¡Que viva el Tren Maya!”, expresó la titular del Ejecutivo al concluir su mensaje difundido en redes sociales.

El Tren Maya de carga forma parte de la ampliación del proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno de México, con el objetivo de incorporar el transporte de mercancías a la infraestructura ya utilizada para el servicio de pasajeros en la región sureste del país. Según lo informado por la Presidencia, las obras mantienen un avance significativo y se prevé que el sistema entre en operación durante 2027.