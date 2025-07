Un Socialista en Nueva York

Publicidad - LB2 -

“Él es 100% un lunático comunista”

Opinión de Trump sobre Zohran Mamdani

La mayor pesadilla que Donald Trump y su clan de adoradores pueda tener, está a punto de materializarse: un candidato que es inmigrante, que apoya el movimiento palestino, que es musulmán y, como si todo lo anterior no fuera suficiente, ¡se declara socialista!, esta a punto de alcanzar la alcaldía de la importante ciudad de Nueva York.

Zohran Kwame Mamdani, acaba de vencer con holgura al candidato del establishment, Andrew Cuomo, en las elecciones primarias del partido demócrata. El haber alcanzado esta victoria lo coloca como amplio favorito para llevarse el triunfo en las elecciones generales el próximo mes de noviembre.

Sin embargo, a pesar de tal consideración, Mamdani no la tiene tan fácil, habrá de enfrentarse no solo a quien sea postulado por el culto Trump, sino en contra del propio Cuomo, que sabiéndose apoyado por la nomenclatura demócrata, ha declarado que participará en dichas elecciones como candidato independiente.

Por increíble que parezca, el liderazgo del partido Demócrata sigue paralizado ante el fenómeno Trump, y la única estrategia que hasta el momento ha mostrado, es la de nadar de muertito, en lugar de analizar porque el electorado le ha dado la espalda, especialmente las clases medias y bajas, y luego actuar en consecuencia.

No, el liderazgo demócrata está apostando a que Trump se hunda solo (lo cual efectivamente esta ocurriendo) para entrar ellos al quite por default, como se dice en el argot deportivo. Solo que ya empiezan a surgir voces progresistas como la de Zohran, que si están movilizando a la sociedad gringa denunciando la grave situación de desigualdad que los aqueja.

Nacido en 1991 en Uganda, la familia de Mamdani emigró a los Estados Unidos cuando el solo contaba con siete años, y fue apenas hasta 1998 cuando este último se naturalizó ciudadano estadounidense.

Mamdani empezó su carrera profesional ayudando a familias de bajos recursos a evitar los desalojos inmobiliarios, para luego convertirse en asambleísta estatal por uno de los distritos de Nueva York en el 2020. Cargo en donde se ha reelegido dos veces, en el 2022 y en el 2024.

Por su parte, Andrew Cuomo, quien ya fue gobernador del estado de Nueva York, y quien, a pesar de haber impulsado políticas progresistas, como la Ley del Matrimonio entre Personas del mismo sexo, o la que autoriza el uso recreacional de la marihuana, vio su carrera políticaafectada por un manejo cuestionable de los recursos estatales durante la pandemia, pero sobre todo, por serias acusaciones de acoso sexual.

Fue por esto último que Cuomo tuvo que renunciar al cargo de gobernador en el 2021, y había estado al margen de la política hasta ahora, en que pretendía regresar a la misma.

Aquí lo importante para señalar, es que Cuomo recibió el apoyo explicito de figuras muy relevantes dentro del partido Demócrata tanto a nivel local como nacional, siendo Bill Clinton uno de esos personajes.

Los Clinton tienen su residencia en el Estado de Nueva York, y son parte de esa clase dirigente tradicional que ven con mucha preocupación que un Socialista pueda encabezar tan importante posición política, lo consideran casi un pecado capital.

La plataforma política sobre la que Zohran trabajó su campaña tuvo como ejes principales varias de las demandas que preocupan a los neoyorkinos, pero que evidentemente tienen resonancia a nivel nacional como, por ejemplo, transporte gratuito para trabajadores, apertura de guarderías públicas para trabajadores, instalación de tiendas estatales con productos a bajo costo y el congelamiento de las rentas, así como el desarrollo de viviendas de costo accesible.

Y para colmo, las dos demandas que mas tienen resonancia entre la sociedad norteamericana: incremento salarial, e incremento de impuestos para las clases altas y las corporaciones. ¿Como se atreve?

La campaña a penas empezó, y aunque las encuestas en estos momentos lo ubican como favorito, Mamdani y su equipo no deben descuidarse, los enemigos que tiene al frente son muy poderosos, y no me refiero a los del culto Trump, esos son evidentes y están bien identificados.

No, el verdadero enemigo de Zohran Mamdani esta en su propio partido, el Demócrata. Este partido que alguna vez pretendió ser el partido de la clase trabajadora, hoy esta muy lejos de serlo.

Los Demócratas tradicionales, como los Clinton, los Obama, los Bidens o las Kamalas, están más ocupados en cuidar los recursos de las grandes corporaciones que en defender a las clases bajas del embate antidemocrático y oligarca de Trump y sus acólitos.

Y esto no es algo nuevo, ya ocurrió en el 2016 cuando el senador Bernie Sanders, también un Socialista declarado, estuvo a punto de ganar la nominación del partido a la presidencia de la Republica. Solo la intervención tramposa de la dirección del partido lo impidió, con el resultado, a la postre, de que Donald Trump obtuviera el triunfo en aquella elección.

En pocas palabras, Trump en buena medida, le debe su presidencia al anquilosado grupo de lideres demócratas que prefieren mantener la inmovilidad, rehuir todo lo que huela a política progresista, y mantener sus prebendas, a costa de lo que sea, incluso de sus propias libertades.

Bien por esta nueva voz progresista que se une a las solitarias de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio Cortez, ¿podrá trascender? El tiempo lo dirá.

Es cuánto.

