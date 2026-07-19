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Agradece Sheinbaum respaldo de la comunidad mexicana durante visita a Nueva York

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
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La presidenta destacó el cariño recibido por connacionales y reconoció su aportación como trabajadores en Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Staff).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció las muestras de apoyo y afecto recibidas por la comunidad mexicana durante su visita a Nueva York, al destacar el papel que desempeñan las y los connacionales que viven y trabajan en Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la titular del Ejecutivo federal expresó su reconocimiento a los mexicanos que acudieron a saludarla durante su estancia en esa ciudad.

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos.”

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En su publicación, Sheinbaum afirmó que las y los mexicanos que residen en el extranjero cuentan con el reconocimiento y la admiración del país, al destacar su esfuerzo y contribución.

“Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México.”

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que la mandataria aparece saludando a integrantes de la comunidad mexicana durante su visita a Nueva York, sin ofrecer mayores detalles sobre las actividades realizadas en esa ciudad.

La comunidad mexicana en Estados Unidos representa uno de los principales vínculos económicos y sociales entre ambos países, tanto por su aportación laboral como por el envío de remesas y el mantenimiento de lazos con sus lugares de origen en México.

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