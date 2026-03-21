Reconoce Bonilla labor de bomberos tras incendio en tarimera en Chihuahua

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El alcalde destacó la coordinación interinstitucional que evitó víctimas durante el siniestro.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos y de diversas corporaciones que participaron en el combate de un incendio registrado en una fábrica de tarimas al norte de la ciudad.

El edil destacó que la respuesta oportuna y el trabajo coordinado entre dependencias municipales y corporaciones de los tres órdenes de gobierno permitió controlar el siniestro sin que se registraran personas lesionadas.

“Quiero agradecer mucho a nuestros héroes del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron toda la noche sin descanso junto a distintas corporaciones”, expresó.

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De acuerdo con lo informado, los cuerpos de emergencia atendieron el reporte desde la noche previa y mantuvieron labores ininterrumpidas durante varias horas hasta lograr la extinción total del incendio.

El alcalde subrayó que este resultado es reflejo del profesionalismo, preparación y capacidad de respuesta de las corporaciones, quienes lograron evitar pérdidas humanas pese a la magnitud del incidente.

Asimismo, reconoció la valentía del personal involucrado en las labores, a quienes calificó como “héroes sin capa”, por su compromiso con la seguridad de la población.

Finalmente, Bonilla agradeció la colaboración de la ciudadanía durante la contingencia, al señalar que su comportamiento facilitó el trabajo de los equipos de emergencia y contribuyó a una atención eficaz del siniestro.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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