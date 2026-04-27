Presenta César Jáuregui renuncia a la Fiscalía de Chihuahua tras polémica por agentes extranjeros

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El fiscal estatal deja el cargo en medio de cuestionamientos por omisiones en un operativo con participación de agentes de EE.UU.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – César Jáuregui Moreno presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en medio de la controversia generada por la presencia de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado en la entidad.

La dimisión ocurre tras el reconocimiento de omisiones en los mecanismos de información y control institucional, particularmente en torno a la participación de elementos de seguridad de Estados Unidos en acciones dentro del territorio estatal.

“Presento mi renuncia irrevocable a mi cargo de fiscal general del Estado”, expresó el funcionario al hacer pública su decisión.

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De acuerdo con su posicionamiento, las deficiencias detectadas dentro de la Fiscalía motivaron su salida, con el objetivo de facilitar las investigaciones en curso y deslindar responsabilidades administrativas o legales derivadas del caso.

El episodio que detonó la crisis institucional está relacionado con un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas, considerado uno de los más relevantes en el país, pero que se vio opacado por la falta de claridad sobre la intervención de agentes extranjeros.

Jáuregui reconoció que hubo “omisiones en la información” y fallas en la gestión interna que vulneraron los protocolos de comunicación bajo su responsabilidad.

El caso escaló a nivel nacional luego de que el tema fuera abordado en la agenda federal, lo que incrementó la presión política sobre el gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

La renuncia de Jáuregui representa el primer ajuste de alto nivel derivado de este episodio, mientras continúan las indagatorias sobre la actuación de autoridades locales y la posible violación a los protocolos de colaboración internacional.

El ahora exfiscal, con una trayectoria de más de tres décadas en el servicio público en Chihuahua, había asumido el cargo en 2022, consolidándose como una de las figuras centrales en la estrategia de seguridad estatal.

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