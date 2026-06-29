Concluye Campeonato Estatal Charro 2026 con Rancho El Bayo como campeón

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Ciudad Juárez fue sede de la segunda fase del Congreso y Campeonato Estatal Charro, que reunió a competidores y familias durante tres jornadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Campeonato Estatal Charro 2026 concluyó en Ciudad Juárez con la coronación de Rancho El Bayo, que se adjudicó el primer lugar al sumar 247 puntos durante la gran final celebrada en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

Durante tres días, el recinto recibió a equipos de distintas regiones de Chihuahua en la segunda fase del Congreso y Campeonato Estatal Charro 2026, donde además de las competencias se promovió la convivencia familiar en torno al deporte nacional.

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El segundo lugar fue para Santa Paulina B con 230 puntos, mientras que Reencuentro finalizó en la tercera posición con 225 unidades, en una competencia que se definió hasta la última suerte charra.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, agradeció la participación de la Federación Mexicana de Charrería, así como de los equipos que acudieron al campeonato.

“A nombre del Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, agradezco a todos hayan tomado en cuenta a Ciudad Juárez para este magno evento que hoy finaliza; regresen a casa con bien y recuerden que aquí siempre serán bienvenidos.”

El campeonato fue organizado por el IMDEJ, la Liga Municipal de Charrería y Coyuma Productions, con la participación de escuadrones como Centauros de Pepe Terrazas, Compadres de Ciudad Juárez, Charros de Chihuahua, Hacienda La Peña y representantes de la categoría Mayores.

La actividad también incluyó las competencias de escaramuzas, con exhibiciones de equipos como Caporalitas, Misión de San José, Mi Alma, Bárbaras del Norte, Tradición Charra, Soles del Desierto, Gaviotas, Santa Paulina y Rarámuris, que dieron muestra de la tradición ecuestre femenina que forma parte de la charrería mexicana.

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