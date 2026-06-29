Resalta Municipio obras en distintos sectores de Ciudad Juárez

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El alcalde Héctor Ortiz Orpinel presentó avances en infraestructura y anunció nuevos proyectos de movilidad e infraestructura pluvial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Héctor Ortiz Orpinel destacó las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno Municipal en diferentes sectores de Ciudad Juárez, durante una conferencia de prensa realizada en el parque Jiquilpan, ubicado en la colonia Eréndira.

El presidente municipal explicó que la sede de la conferencia fue elegida para mostrar una de las obras concluidas por la administración, que incluyó la construcción de un domo, la rehabilitación de la cancha y del parque Jiquilpan, además del equipamiento del Centro Comunitario, con una inversión de 7 millones 87 mil pesos.

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Ortiz Orpinel señaló que estos trabajos se realizaron sin contratar deuda pública, y forman parte de la estrategia para recuperar espacios públicos destinados a la convivencia familiar.

Además, informó que en la zona también se ejecutaron obras de pavimentación, entre ellas el recarpeteo de la calle Puruándiro, con una inversión superior al millón de pesos; la rehabilitación de la calle Eréndira, donde se destinaron 645 mil 643 pesos, y trabajos en la calle Morelia, con recursos por 9 millones 974 mil pesos.

El alcalde indicó que continuar con las conferencias semanales en distintos puntos de la ciudad permitirá mostrar de manera directa las obras realizadas por el Gobierno Municipal y acercar esta información a la ciudadanía.

Entre los proyectos programados para los próximos meses mencionó la construcción del puente sobre el bulevar Juan Pablo II y la obra pluvial de la calle Tapioca, acciones que buscan mejorar la movilidad y atender problemas de infraestructura urbana.

El presidente municipal afirmó que la rehabilitación de parques y la ejecución de obras de infraestructura representan inversiones que impactan de manera directa en la calidad de vida de las familias juarenses.