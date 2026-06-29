Suman casi 77 mil servicios gratuitos las unidades de Auxilio Vial en Ciudad Juárez

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El programa municipal ha brindado apoyo a automovilistas desde octubre de 2022 y recientemente amplió su cobertura con nuevas unidades y servicio de grúas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las unidades de Auxilio Vial del Gobierno Municipal han otorgado 76 mil 873 servicios gratuitos a automovilistas desde el inicio del programa, en octubre de 2022, informó la Coordinación General de Seguridad Vial.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador de la dependencia, Jesús Manuel García Reyes, señaló que los apoyos más solicitados corresponden al cambio de neumáticos, paso de corriente, suministro de gasolina y reubicación de vehículos.

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Las vialidades donde se concentra el mayor número de solicitudes son el bulevar Juan Pablo II, la avenida De las Torres, el bulevar Independencia, la avenida Tecnológico y el Eje Vial Juan Gabriel.

El funcionario informó que desde el pasado 17 de abril comenzaron a operar 15 unidades nuevas, lo que permitió ampliar la cobertura del programa, que originalmente inició con diez vehículos.

Además, recordó que desde julio de 2025 se incorporó el servicio gratuito de grúas, con cinco unidades disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Desde su puesta en marcha se han brindado 8 mil 345 servicios.

Las autoridades municipales indicaron que tanto las unidades de Auxilio Vial como las grúas pueden solicitarse directamente al 656-825-3560, sin costo para la ciudadanía.

La Coordinación General de Seguridad Vial señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la atención a automovilistas y fomentar una mejor cultura vial en Ciudad Juárez.