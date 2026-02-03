Supera recaudación del Predial en enero los 1,251 millones de pesos en Juárez

Publicidad - LB2 -

El Municipio reportó más de 223 mil pagos realizados durante el primer mes del año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante el mes de enero de 2026, 223 mil 098 contribuyentes cumplieron con el pago del Impuesto Predial en Ciudad Juárez, lo que generó una recaudación de 1 mil 251 millones 529 mil 800 pesos, informó el coordinador general de Comunicación Social del Municipio, Carlos Israel Nájera Payán.

El funcionario destacó que la recaudación registrada representa un incremento superior a los 100 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaron ingresos por 1 mil 281 millones 573 mil 688 pesos, lo que refleja una respuesta positiva de la ciudadanía a los estímulos fiscales aplicados.

Explicó que, durante el arranque del Operativo Predial 2026, se otorgó hasta un 20 por ciento de descuento a los primeros 10 mil contribuyentes que realizaron su pago de manera presencial en los dos primeros días, mientras que el resto del mes se mantuvo un estímulo del 15 por ciento por pronto pago y contribuyente cumplido.

Para el mes en curso, precisó que las personas que no presenten adeudos de años anteriores podrán acceder a un descuento del 10 por ciento, como parte de las políticas municipales para incentivar la regularización fiscal.

Nájera Payán invitó a la población a seguir aprovechando las diversas modalidades de pago, entre las que se encuentran la página oficial del Municipio, la plataforma Juárez Conectado, así como cajas en centros comerciales, oficinas de Catastro, Presidencia Municipal, Desarrollo Urbano y la Coordinación de Atención Ciudadana en el suroriente.

El pago del Predial también puede realizarse a través de instituciones bancarias y tiendas de conveniencia, lo que facilita el cumplimiento de esta obligación fiscal.

Finalmente, se recordó que el Impuesto Predial es el único gravamen que se queda íntegramente en el municipio, por lo que su recaudación permite fortalecer obras públicas y servicios en beneficio directo de la población juarense.

