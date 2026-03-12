Compiten atletas juarenses en Oaxaca por pase a la Olimpiada Nacional CONADE

Publicidad - LB2 -

Ocho luchadores buscan su clasificación en el Campeonato Nacional Clasificatorio de Luchas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un grupo de ocho atletas juarenses de luchas asociadas se encuentra en Oaxaca para participar en el Campeonato Nacional Clasificatorio de Luchas, competencia que otorga lugares para la próxima Olimpiada Nacional CONADE.

Los deportistas entrarán en competencia desde este jueves y hasta el lunes 16 de marzo en el Polideportivo “Hermanos Flores Magón”, sede del torneo nacional.

- Publicidad - HP1

El equipo está integrado por atletas del programa de Luchas Asociadas Municipal y de las fuerzas básicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La delegación es dirigida por Paulette Sandoval, entrenadora y presidenta de la Liga Municipal de Luchas Asociadas, quien encabeza la preparación del grupo que busca asegurar su lugar en la siguiente fase del certamen.

La escuadra está conformada por competidores de la categoría U20, entre ellos Silvia Sofía Poblano Mata, Jocelyn Alvarado Salas, María Isabel García Núñez, Atenea Lizbeth Castañeda Alvarado, Leonardo Arturo Castañeda Alvarado, Santiago Máynez Harneros, Christopher Caleb Harris y Héctor Adrián Alanís Pérez.

Los atletas que logren posicionarse en los primeros lugares obtendrán su clasificación a la etapa nacional, que se realizará en Puebla a mediados de año.

En esta edición, la Olimpiada Nacional CONADE celebrará su 30 aniversario, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes para el desarrollo de talentos juveniles en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.