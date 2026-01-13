Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 13, 2026 | 15:43
    InicioDeportes

    Celebrará Liga Municipal de Off Road a sus campeones del serial 2025

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La premiación se realizará este sábado 17 en ceremonia de gala con miras al arranque del nuevo campeonato.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Off Road celebrará a sus campeones de temporada en una ceremonia de gala programada para el sábado 17 de enero, a partir de las 21:00 horas, en el Salón D´Carlo, donde se reconocerá a los ganadores de cada categoría tras la conclusión del serial 2025.

    El presidente de la Liga, Daniel Ugalde, informó que luego de una última carrera de alta competencia, se llevará a cabo la entrega oficial de trofeos a los campeones, en un evento que reunirá a pilotos, equipos y representantes del automovilismo off road local.

    “Después de un serial muy emocionante, es momento de celebrar y reconocer a quienes lograron el campeonato en cada categoría”, expresó.

    - Publicidad - HP1

    De manera paralela, Ugalde señaló que los equipos ya se preparan para el inicio del nuevo serial, previsto para los días 20 y 21 de febrero, con el objetivo de arrancar la temporada con buenos resultados y posicionarse desde las primeras fechas en la clasificación general.

    Los pilotos que serán reconocidos como campeones son Steven López en Quad Pro; Dylan Chrystopher en Quad Intermedio; Kevin Bon en Quad Novatos; Charly Manson en Cross Pro; Iván Nevares en Cross Intermedios; Ángel Saavedra en Cross Novatos; José Márquez en Clase 1600; Israel Rendón en Clase 5/1600; Arturo Aranda en Clase 14; Daniel Acosta en Clase UTV; José Ruelas en Clase 10; Jesús Salazar en Clase 12 y Jesús Bernal en la Clase 39.

    La Liga Municipal de Off Road destacó que este evento marca el cierre formal de la temporada anterior y da paso a un nuevo ciclo competitivo, en el que se espera mantener el nivel deportivo y la participación que ha caracterizado al serial en Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se mantiene el dólar en 20.20 pesos en las casas de cambio locales

    Los temores por las políticas estadunidenses han provocado poca demanda del billete verde, lo...
    Estado

    Le ganamos a las corcholatas en los Tribunales: Francisco Sánchez

    Francisco Sánchez señaló que esta denuncia busca poner un alto al fraude que están...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.