Celebrará Liga Municipal de Off Road a sus campeones del serial 2025

La premiación se realizará este sábado 17 en ceremonia de gala con miras al arranque del nuevo campeonato.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Liga Municipal de Off Road celebrará a sus campeones de temporada en una ceremonia de gala programada para el sábado 17 de enero, a partir de las 21:00 horas, en el Salón D´Carlo, donde se reconocerá a los ganadores de cada categoría tras la conclusión del serial 2025.

El presidente de la Liga, Daniel Ugalde, informó que luego de una última carrera de alta competencia, se llevará a cabo la entrega oficial de trofeos a los campeones, en un evento que reunirá a pilotos, equipos y representantes del automovilismo off road local.

“Después de un serial muy emocionante, es momento de celebrar y reconocer a quienes lograron el campeonato en cada categoría”, expresó.

De manera paralela, Ugalde señaló que los equipos ya se preparan para el inicio del nuevo serial, previsto para los días 20 y 21 de febrero, con el objetivo de arrancar la temporada con buenos resultados y posicionarse desde las primeras fechas en la clasificación general.

Los pilotos que serán reconocidos como campeones son Steven López en Quad Pro; Dylan Chrystopher en Quad Intermedio; Kevin Bon en Quad Novatos; Charly Manson en Cross Pro; Iván Nevares en Cross Intermedios; Ángel Saavedra en Cross Novatos; José Márquez en Clase 1600; Israel Rendón en Clase 5/1600; Arturo Aranda en Clase 14; Daniel Acosta en Clase UTV; José Ruelas en Clase 10; Jesús Salazar en Clase 12 y Jesús Bernal en la Clase 39.

La Liga Municipal de Off Road destacó que este evento marca el cierre formal de la temporada anterior y da paso a un nuevo ciclo competitivo, en el que se espera mantener el nivel deportivo y la participación que ha caracterizado al serial en Ciudad Juárez.

