Aporta Ciudad Juárez cinco clasificados al Nacional de Boxeo CONADE 2026

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Mitad de los boletos de Chihuahua fueron obtenidos por pugilistas juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación de Chihuahua consiguió 10 clasificaciones a la Olimpiada Nacional CONADE 2026 en la disciplina de boxeo, de las cuales cinco fueron obtenidas por atletas de Ciudad Juárez, consolidando su peso dentro del representativo estatal.

El equipo estuvo integrado por boxeadores de distintos municipios, con participación de 12 pugilistas juarenses, además de competidores de Chihuahua capital, Madera, Ascensión, Saucillo, Delicias y Cuauhtémoc, durante la fase regional celebrada en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo.

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En la categoría Sub-17, destacó la actuación de Oziel Prado, quien se proclamó campeón tras imponerse a un rival de Sonora, mientras que Ángel Ochoa aseguró su clasificación en la división de 46 kilogramos.

“La delegación de Chihuahua logró 10 boletos… destacando la participación de pugilistas juarenses que consiguieron 5 de esas plazas”

Dentro de la categoría Sub-19, Marco Antonio Rivera obtuvo el triunfo en la rama varonil, en tanto que Erick Pérez se impuso en la división de 55 kilogramos, sumando resultados positivos para la entidad.

Asimismo, Ramiro Núñez logró su pase en la división de los 90 kilogramos, tras vencer a su oponente de Baja California, contribuyendo al total de clasificaciones estatales.

Tras tres días de competencia, quedó definida la selección que representará a Chihuahua en la etapa nacional, reafirmando el nivel competitivo del estado y el protagonismo de Ciudad Juárez en el desarrollo del boxeo amateur.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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