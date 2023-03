Acusa ex coach Gathers de racismo a directiva de Jefes

Publicidad - LB3 -

El ahora ex coach acusa en carta abierta en su muro de facebook a directivos del equipo fronterizo de la LFA.



Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Staff) – Luego de conocerse la separación de Lorenzo Gathers del equipo Jefes Pro Football de Ciudad Juárez a través de una comunicación oficial, el mismo responde con una carta abierta en su muro de Facebook la que traducimos íntegramente para ustedes:

Cessar Duran

Antonio Suarez

Jefes Pro Football

Puse todo mi empeño como entrenador, durante los últimos 15 años de entrenar fútbol esta ha sido, por mucho, la organización más desorganizada con la que he tratado…

Empecemos por el principio

El racismo hacia entrenadores Afroamericanos en México no es deseable.

#1 La selección de jugadores, no tuve elección en el draft o en la selección de jugadores para estar en el equipo…

#2 El cuerpo técnico que quería traer conmigo fue negado… Así que me dejaron hacer el trabajo de coordinador ofensivo/entrenador en jefe Equipo Especial.. Sin un Coordinador Defensivo durante 3 semanas seguidas

#3 Jugadores llegando al campamento sin alojamiento ni comida. Varios jugadores viviendo conmigo y mi familia durante 2 meses a los que alimenté y cuidé.

#4 Todo el cuerpo técnico sin recibir ningún pago durante 3 meses.

#5 jugadores sin transporte. Tener que pedir Uber’s cada noche para ir y volver de los entrenamientos. Dejando jugadores CLAVE FUERA DE LA LISTA PARA NO TENER QUE PAGARLES. Que debería ser la decisión del entrenador.

#6 Contratar entrenadores al azar semanalmente, sin el reconocimiento del entrenador en jefe…

#7 La falta de comunicación con el gerente general y el entrenador en jefe..

#8 Jugadores y entrenadores americanos siendo dejados en ciudades de Mexico sin boletos debido a la incompetencia de los dueños y directivos… No hay pases de aburrimiento es completamente absurdo..

#9 Mentiras siempre se les dice a los jugadores y entrenadores sobre los pagos.. No me han pagado en semanas como entrenador en jefe..

#10 Me dijeron que iba a tener un vehículo personal. Para el personal del entrenador que nunca se consiguió para mí ..

Para todos los fans y gente preocupada, estas son las múltiples cosas que he tratado con esta organización.. Realmente lo siento por el resto de la LFA. Este equipo manchara su liga ellos fingirán que les importa, pero nada..

No queria que terminará de esta manera, pero la decisión fue tomada y estoy bien con ella, pero no quiero que Ciudad de Juárez, Mexico piense que no di o no creí en ellos…

A Diario Network tuvo contacto con el equipo al conocer la existencia de esta carta, quienes no sabían de su existencia por lo que reservaron sus comentarios hasta conocer de primera mano su contenido.

