Reconocen NIFA-USA trabajo internacional de investigadores de la UACJ

Granados Olivas, pionero en esta frontera en el uso de la tecnología de los sistemas de información geográfica, lideró desde el 2015, por parte de México, el proyecto Sustentable Water Resource for irrigated Agriculture in the Middle Rio Grande Basin.

«Colegas y alumnos participantes de la UACJ, UACH, UTEP, NMSU, Texas A&M-AgriLife El Paso Extensión (TexasA&M) y de Michigan Tech University (MTU), todos juntos logramos desarrollar el conocimiento referente al recurso del agua transfronteriza en la región Paso del Norte y formar cuadros de nuevos profesionistas que retomen en un futuro la agenda binacional del agua entre México y Estados Unidos», destacó el profesor investigador de la UACJ.

The National Institute of Food and Agriculture otorgó el reconocimiento a la UACJ por ser quien representó a las instituciones mexicanas.

Los resultados de más de cinco años de trabajo de investigación, subsidiado por NIFA, se comparten en el libro Los recursos hidrológicos en cuencas transfronterizas entre México y Estados Unidos: El Paso del Norte y la gobernanza binacional del agua, coordinado por el doctor Granados y editado por la UACH en este año.

El capítulo V del libro Conservación de los recursos hídricos subterráneos compartidos en la

región binacional Cuenca Mesilla-El Paso del Norte – Una perspectiva hidrogeológicas, es una colaboración especial de John W. Hawley, profesor retirado de UTEP.

Otros temas que se abordan, y que tienen que ver con la disponibilidad de agua en el futuro, son: cambio de uso del suelo, modelaje hidrológico, gobernanza y modelación matemática.

En continuidad con la investigación que se desarrolló, actualmente la UACJ trabaja con el Centro de Inteligencia Artificial de Juárez para medir cuánta agua están consumiendo los cultivos como el nogal y la vid en la región, y proponer soluciones de sustentabilidad.