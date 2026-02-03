Inician preinscripciones de nivel básico en Chihuahua para ciclo 2026-2027

Publicidad - LB2 -

Autoridades educativas prevén el registro de más de 135 mil estudiantes en preescolar, primaria y secundaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – A partir de este martes iniciaron en el estado de Chihuahua las preinscripciones de educación básica, proceso mediante el cual madres, padres de familia y tutores podrán registrar a sus hijas e hijos con miras al ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de facilitar la planeación educativa.

La Secretaría de Educación informó que para realizar el trámite es indispensable contar con la CURP del alumno, comprobante de domicilio y la Cartilla Nacional de Salud, documentos que permiten validar la información y avanzar en la asignación de espacios escolares.

De acuerdo con las autoridades, la prioridad de admisión se otorgará primero a alumnos con alguna discapacidad, seguido de hermanos de estudiantes ya inscritos en el plantel y hijos de madres o padres que laboren en la escuela. Posteriormente se considerará a residentes de la zona, el área laboral del padre o tutor, y finalmente al público en general.

Para el próximo ciclo escolar, se estima el registro de más de 135 mil estudiantes en todo el estado, de los cuales alrededor de 36 mil corresponderán a preescolar, 44 mil a primaria y 55 mil a secundaria, cifras que reflejan la demanda educativa en la entidad.

El proceso de preinscripción se realiza de forma virtual a través del portal oficial del Sistema de Información Educativa, aunque se precisó que las familias que no cuenten con acceso a internet o presenten dificultades técnicas podrán acudir directamente al plantel de su preferencia para recibir apoyo en el registro.

Las y los padres de familia podrán seleccionar hasta tres opciones de escuelas, para lo cual deberán contar con el nombre del plantel y/o la clave del centro de trabajo correspondiente. Los resultados del proceso se darán a conocer el viernes 3 de julio, conforme al calendario establecido por la autoridad educativa estatal.

