Lleva UTCJ tecnología e innovación a estudiantes del colegio Anna Freud

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Cerca de 80 alumnos participaron en actividades de robótica, inteligencia artificial y automatización a través de la Ruta de la Ciencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) llevó una nueva edición del programa La Ruta de la Ciencia al colegio Anna Freud, con el propósito de acercar a estudiantes de nivel básico y medio superior a herramientas tecnológicas vinculadas con la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.

La actividad forma parte de las estrategias de vinculación educativa impulsadas por la institución para despertar el interés de niñas, niños y jóvenes en áreas relacionadas con la tecnología y las carreras del futuro.

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Durante la jornada, los estudiantes interactuaron con diversas tecnologías de vanguardia, entre ellas brazos robóticos, robots VEX IQ, un tanque robótico y aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

Las demostraciones permitieron a los asistentes conocer de manera práctica el funcionamiento de equipos utilizados en procesos de automatización, programación y robótica, sectores que actualmente tienen una creciente demanda en la industria y los servicios.

Alrededor de 80 estudiantes participaron en las actividades, guiados por personal académico y alumnos de la UTCJ, quienes explicaron los principios básicos detrás de cada una de las herramientas tecnológicas presentadas.

La experiencia permitió que las y los participantes exploraran conceptos científicos de forma interactiva, mediante ejercicios diseñados para fomentar la curiosidad, el aprendizaje y la creatividad.

La universidad destacó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer las vocaciones científicas desde edades tempranas, además de acercar a la comunidad estudiantil a los avances tecnológicos que forman parte de los entornos profesionales contemporáneos.

“La Ruta de la Ciencia busca fomentar vocaciones científicas y tecnológicas desde edades tempranas, acercando a la comunidad estudiantil a herramientas innovadoras”.

La UTCJ reiteró que continuará desarrollando este programa en escuelas de distintos niveles educativos, con el objetivo de impulsar el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas entre las nuevas generaciones de Ciudad Juárez.

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