Estudiantes de la UTCH destacan en prácticas internacionales y especializaciones

La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) ha anunciado que dos de sus estudiantes participarán en un programa de prácticas profesionales en Washington, D. C., Estados Unidos. Esta oportunidad se enmarca dentro de la plataforma Talento Chihuahua, impulsada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), que busca fomentar el intercambio educativo y profesional entre México y Estados Unidos.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Las alumnas Luisa Fernanda López González y Fernanda Helena Orozco Bautista, ambas cursando la carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia, fueron seleccionadas para llevar a cabo sus prácticas en la capital estadounidense. Este programa tiene como objetivo generar oportunidades de formación para jóvenes, así como fomentar alianzas entre futuros líderes de ambos países, potenciando sus competencias en entornos laborales internacionales.

Durante su estancia de tres meses en Washington, D. C., las estudiantes realizarán pasantías en diversas instituciones, incluyendo empresas, organizaciones internacionales, consultorías, think tanks y centros de investigación. Esta experiencia no solo enriquecerá su formación académica, sino que también les permitirá adquirir habilidades valiosas en un contexto global.

Además de las prácticas en Estados Unidos, la UTCH también destaca la participación de María Fernanda Huerta Mendoza, quien fue seleccionada para un programa de alta especialización en Taiwán. Esta iniciativa es resultado de una colaboración entre la SIDE, el Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico (INADET) y el Industrial Technology Research Institute (ITRI). El programa contempla la capacitación de 20 estudiantes mexicanos en áreas clave como semiconductores, vehículos eléctricos y automatización.

Las instituciones taiwanesas involucradas, la Southern Taiwan University of Science and Technology (TRUST) y el ITRI, son reconocidas por su excelencia en la formación técnica y profesional. El objetivo de esta colaboración es fortalecer las capacidades de los estudiantes, impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología, y contribuir al desarrollo de la industria local en México.

El director general de Vinculación de la SIDE, Jaime Luciano Fernández Chávez, subrayó la importancia del trabajo realizado por la UTCH en el desarrollo de talento. Este esfuerzo es fundamental para incrementar la competitividad de las empresas locales y facilitar la atracción de nuevas inversiones en el estado. La UTCH ha sido reconocida como la universidad más exitosa en la participación de estos programas, beneficiando actualmente a más de 140 estudiantes, de los cuales 21 están involucrados en esquemas de internacionalización.

