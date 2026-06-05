Celebrará UTCJ su 27 aniversario con actividades deportivas, culturales y académicas

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La universidad abrirá sus festejos a la comunidad del 8 al 11 de junio con conferencias, música en vivo, deporte y actividades familiares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) invitó a la comunidad juarense a participar en las actividades organizadas con motivo de su 27 aniversario, que se desarrollarán del 8 al 11 de junio en las instalaciones de la institución.

Los festejos contemplan una agenda de eventos académicos, culturales, deportivos y recreativos que se llevarán a cabo diariamente a partir de las 8:00 horas y hasta las 19:30 horas, con acceso para estudiantes, personal universitario y público en general.

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El rector de la UTCJ, Óscar Ibáñez Hernández, destacó que la institución se ha consolidado durante casi tres décadas como una de las principales opciones de educación superior en la región, contribuyendo a la formación de profesionistas que participan en el desarrollo económico y social de Ciudad Juárez.

“Nuestra universidad se enorgullece de formar generaciones de profesionistas altamente capacitados que hoy impulsan el desarrollo económico, social e industrial de Ciudad Juárez y de todo el estado”.

Durante los cuatro días de celebración se realizarán conferencias, talleres, torneos deportivos entre docentes y estudiantes, presentaciones de libros, verbenas para apoyar a emprendedores locales y espectáculos musicales.

Como parte del programa, el próximo 10 de junio se desarrollará la iniciativa “Operación Territorio Bravo”, mediante la cual estudiantes, docentes y personal administrativo recorrerán colonias cercanas a la universidad para invitar a los vecinos a participar en los festejos y conocer la oferta educativa de la institución.

El 11 de junio, fecha oficial del aniversario, se llevará a cabo la jornada central de celebraciones, que incluirá una carrera conmemorativa, premiaciones deportivas, exhibiciones artísticas y actividades recreativas para la comunidad universitaria y visitantes.

Entre los eventos programados destacan la presentación de la Banda de Guerra, la proyección en vivo del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, un flashmob institucional, música en vivo con DJ y un festival de stand up protagonizado por los comediantes juarenses Frida Araujo e Israel Rodríguez.

La celebración concluirá con el corte del pastel conmemorativo, acompañado por mariachi, un espectáculo de danza aérea y juegos pirotécnicos, con lo que la UTCJ conmemorará sus 27 años de actividad académica y vinculación con la comunidad fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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