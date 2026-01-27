Presenta IPACULT exposición fotográfica “Invisible” en el Museo de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra del Colectivo Fotógrafas Border Bridge se inaugura este viernes con entrada libre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la inauguración de la exposición fotográfica “Invisible”, una propuesta del Colectivo Fotógrafas Border Bridge, que se presentará este viernes 30 de enero a las 18:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

La directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que la exposición reúne el trabajo de creadoras que exploran la fotografía como un espacio de encuentro, experimentación y reflexión, a partir de miradas diversas y procesos creativos colectivos.

La muestra aborda, desde enfoques históricos y contemporáneos, temas vinculados con la identidad cultural, el género y distintas problemáticas sociales, utilizando la imagen como una herramienta de diálogo y expresión comunitaria.

“La exposición propone un espacio de convivencia en torno a la fotografía, donde los asistentes podrán compartir experiencias y reflexionar sobre el papel de la imagen en la construcción de comunidad y pensamiento crítico”, señaló la funcionaria.

Olivas destacó que uno de los objetivos prioritarios del Instituto es activar los espacios culturales de la ciudad mediante el trabajo conjunto con creadoras, promotores, instituciones y sectores aliados, con el fin de ampliar el acceso de la ciudadanía a propuestas artísticas diversas.

La exposición “Invisible” es resultado del trabajo colaborativo entre el Colectivo Fotógrafas Border Bridge, el IPACULT y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, como parte de una estrategia para fortalecer la oferta cultural en espacios públicos.

La entrada será libre y abierta a todo público, como parte del compromiso institucional de fomentar la participación ciudadana y el acercamiento al arte contemporáneo en Ciudad Juárez.

