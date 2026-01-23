Llega exposición fotográfica Invisible al Museo de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra del Colectivo Fotógrafas Border Bridge se inaugura el 30 de enero con entrada libre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la inauguración de la exposición fotográfica “Invisible”, una propuesta del Colectivo Fotógrafas Border Bridge, que se presentará el viernes 30 de enero a las 18:00 horas en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, con acceso gratuito para todo el público.

La directora general del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que este tipo de proyectos fortalecen la vida cultural de la ciudad al generar espacios de participación, diálogo y reflexión colectiva, especialmente en una frontera marcada por la diversidad y el intercambio cultural.

“Más que una exhibición, la exposición propone un espacio de convivencia en torno a la fotografía, donde las y los asistentes podrán acercarse a distintas miradas y reflexionar sobre el papel de la imagen en la construcción de comunidad”, expresó.

- Publicidad - HP1

La muestra reúne el trabajo de creadoras que exploran la fotografía como un territorio de encuentro y experimentación, a través de procesos tanto históricos como contemporáneos, con énfasis en identidad cultural, género y problemáticas sociales, utilizando la imagen como herramienta de expresión colectiva.

De acuerdo con el IPACULT, “Invisible” busca activar el pensamiento crítico y propiciar el diálogo desde múltiples perspectivas, al tiempo que consolida al Museo de El Chamizal como un espacio vivo para la creación artística y la interacción comunitaria.

La directora del Instituto destacó que uno de los ejes prioritarios de la política cultural municipal es activar los espacios culturales mediante el trabajo conjunto con creadoras, promotores, instituciones y sectores aliados, fortaleciendo el tejido social desde el arte.

“Invisible nos invita a detenernos, observar y cuestionar nuestra realidad desde la fotografía, contribuyendo a fortalecer el tejido cultural y social de nuestra frontera”, afirmó Olivas.

La exposición es resultado del trabajo colaborativo entre el Colectivo Fotógrafas Border Bridge, el IPACULT y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, y forma parte de una agenda cultural que busca acercar a las familias juarenses y a la comunidad de El Paso, Texas, a actividades artísticas que fomenten la convivencia binacional y el acceso a la cultura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.