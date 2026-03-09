Pronostican lunes soleado con máxima de 28 grados en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Protección Civil prevé cielo mayormente despejado y vientos moderados durante la jornada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este lunes 9 de marzo se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados en la ciudad.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante el día se prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia será mínima, estimada entre 0 y 1 por ciento.

Para la noche, el pronóstico indica una temperatura mínima de 12 grados centígrados, con condiciones de viento similares y cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, ubicándose entre 1 y 25 por ciento.

Protección Civil también dio a conocer las condiciones previstas para los próximos días en la ciudad.

Para mañana martes, se anticipa una temperatura máxima de 18 grados y mínima de 11 grados centígrados, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora, además de probabilidad de lluvia entre 30 y 55 por ciento y cielo parcialmente soleado.

En tanto, para el miércoles se prevé una recuperación en la temperatura, con máxima de 25 grados y mínima de 9 grados, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de 26 a 35 kilómetros por hora y baja probabilidad de lluvia, estimada entre 2 y 6 por ciento.

Las autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del clima y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente ante la presencia de vientos durante los próximos días.

