Invitan a la inauguración del segundo programa expositivo 2026 del Museo de Arte Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Tres exposiciones abordarán temas como identidad fronteriza, memoria colectiva y representación del cuerpo femenino.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invitó a la comunidad fronteriza a asistir a la inauguración del Segundo Programa Expositivo 2026 del Museo de Arte Ciudad Juárez (MACJ), que se realizará este viernes 12 de junio a las 19:00 horas.

La nueva temporada de exposiciones reúne tres propuestas artísticas que exploran temas vinculados con la identidad, la memoria, el territorio fronterizo y las experiencias humanas desde distintas perspectivas contemporáneas.

- Publicidad - HP1

La subsecretaria de Cultura en la Zona Norte, Brenda Rodríguez, destacó que las muestras generan un diálogo en torno a la identidad fronteriza, el cuerpo femenino, la memoria colectiva y la nostalgia, mediante disciplinas como la fotografía, la instalación y la intervención artística.

Una de las exposiciones principales es “El culto posmoderno a los monumentos”, del artista Carlos Vielma y con curaduría de Rodrigo Torres, proyecto que plantea una reflexión sobre la construcción simbólica de la identidad en la frontera.

La propuesta contempla una primera etapa denominada “Bitácoras a Muro”, una experiencia participativa en la que las y los visitantes podrán intervenir gráficamente espacios habilitados dentro del museo.

“Este programa reúne tres exposiciones simultáneas que dialogan con temas significativos como la identidad fronteriza, el cuerpo femenino, la memoria colectiva y la nostalgia”.

En la Sala Semicircular Norte se presentará la muestra “Máquinas de Amar: Cuerpo en Juego”, de la artista chihuahuense Isabel Paredes, obra derivada de una investigación doctoral desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Como complemento a esta exposición, la creadora ofrecerá un taller abierto al público el sábado al mediodía, además de una charla y recorrido guiado programados para las 14:00 horas.

La tercera exposición estará ubicada en la Sala Semicircular Sur y corresponde al fotógrafo juarense Francisco “Pako” Servín Romero, bajo la curaduría de Paloma Galaviz, con la serie “La Última Función”.

Esta propuesta documental registra la última presentación circense con animales realizada por el Circo Atayde, a través de una narrativa visual que explora la memoria, la transformación de los espectáculos tradicionales y la relación entre cultura y sociedad.

La inauguración será de acceso libre y forma parte de la programación cultural impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la oferta artística y promover la participación ciudadana en los espacios culturales de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.