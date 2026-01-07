Invita IPACULT a visitar exposición Retrospectiva en el Museo de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra del dibujante Gustavo Rubio permanecerá abierta al público hasta el 19 de enero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) convocó a la ciudadanía a visitar la exposición Retrospectiva, una muestra de retratos en tinta y técnicas mixtas del artista Gustavo Rubio, que se exhibe en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH) hasta el próximo 19 de enero.

La exposición fue inaugurada el 5 de diciembre, en el marco de la vigésima octava edición del Festival de la Ciudad, y reúne una selección de obras que reflejan la trayectoria artística del autor a lo largo del siglo XX, ofreciendo una mirada integral a su desarrollo creativo.

Gustavo Rubio, artista autodidacta originario de Nuevo Casas Grandes y residente de Ciudad Juárez desde 1985, llegó a la frontera para estudiar en el entonces Instituto de Ingeniería y Arquitectura de la UACJ, donde colaboró con el maestro Otto Campbell en la realización de tres murales elaborados con piedra de colores, los cuales permanecen instalados en el IADA como parte del patrimonio universitario.

Entre 1986 y 2004, su trabajo adquirió relevancia en la caricatura política, con publicaciones constantes en la prensa regional y nacional, etapa que consolidó su presencia en el ámbito gráfico y editorial del país.

Su acercamiento al dibujo se remonta a la etapa de preparatoria, cuando realizaba retratos de personas cercanas, algunos de los cuales forman parte de esta exposición, que propone un recorrido íntimo por distintas etapas de su producción artística.

El MAHCH abre al público de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, sábados de 10:00 a 17:00 horas y domingos de 11:00 a 17:00 horas, permitiendo a las y los visitantes conocer esta propuesta visual en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la ciudad.

Con esta muestra, IPACULT reafirma su compromiso de impulsar y visibilizar la producción artística local, como parte de una programación cultural que incluye danza, teatro, música y proyectos multidisciplinarios, respaldados por el Gobierno Municipal que encabeza Cruz Pérez Cuéllar, en el fortalecimiento de la identidad cultural de Ciudad Juárez.

