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Invita IPACULT a función de títeres Romeo y su Julieta en el Suroriente

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POR Redacción ADN / Agencias
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La presentación gratuita se realizará este domingo 20 de septiembre en el Parque Urbano Suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias juarenses a disfrutar la función de teatro de títeres “Romeo y su Julieta”, como parte del programa “Suroriente, Comunidad y Cultura”.

La presentación se llevará a cabo este domingo 20 de septiembre, a las 6:00 de la tarde, en el Parque Urbano Suroriente.

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La función estará a cargo de la compañía Teatro de Títeres Huitzilin, agrupación originaria de Ciudad Juárez dedicada a difundir la historia, tradiciones y cultura de México mediante espectáculos dirigidos principalmente a las infancias.

De acuerdo con el IPACULT, la compañía utiliza un lenguaje sencillo y comprensible para abordar en sus montajes distintas etapas históricas, leyendas prehispánicas y temas de interés para niñas y niños.

Entre los contenidos que trabaja la agrupación se encuentran temas como el acoso escolar, utilizando el arte de los títeres como una herramienta para acercar conocimiento, fomentar la imaginación y fortalecer la reflexión.

La compañía también busca mostrar al público diversas técnicas del teatro de títeres, entre ellas cámara negra, muñeco bocón, marioneta de hilo, muñeco guiñol y muñeco bunraku, basado en la tradición japonesa.

La actividad forma parte del programa Brigadas Culturales para Personas Mayores, coordinado por el IPACULT junto con el DIF Municipal y la Dirección General de Centros Comunitarios.

Este esquema busca generar espacios de participación, convivencia e inclusión para personas adultas mayores, además de ampliar el acceso a actividades artísticas en distintos sectores de la ciudad.

Ogla Liset Olivas, encargada de la Dirección General del IPACULT, destacó que acercar actividades culturales a las comunidades permite crear puntos de encuentro para las familias y fortalecer la convivencia.

La funcionaria señaló que estos programas contribuyen a mantener una agenda cultural gratuita, promover la identidad comunitaria y facilitar que niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores tengan contacto con el arte y la cultura.

El IPACULT reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir al Parque Urbano Suroriente y disfrutar en familia esta propuesta de teatro de títeres.

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