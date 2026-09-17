Presenta IPACULT Festival Pachuco 2026 en honor a Tin Tan

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El programa contempla música, danza, teatro, fotografía, conferencias y conversatorios en distintos espacios culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez presentó el Festival Pachuco 2026, que se llevará a cabo como parte de las actividades para conmemorar el natalicio de Germán Valdés Tin Tan.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de mantener vigente el legado del reconocido artista y revalorar las raíces culturales urbanas vinculadas con la identidad fronteriza de Ciudad Juárez.

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La funcionaria señaló que el festival forma parte del compromiso del Gobierno Municipal de acercar el arte y la cultura a diferentes sectores de la población, mediante actividades dirigidas a las familias juarenses.

El programa se desarrollará los días 18, 19, 26 y 27 de septiembre en la Gran Plaza Juan Gabriel, la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan y el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Jazmín Gallegos, directora de Desarrollo Cultural del IPACULT, informó que se preparó una programación diversa para que el público pueda acercarse al pachuquismo desde distintas disciplinas artísticas.

Serán cuatro jornadas con música, danza, teatro, fotografía y espacios de diálogo, con la participación de artistas locales e invitados especiales.

Las actividades iniciarán el viernes 18 de septiembre, a las 4:00 de la tarde, en la Gran Plaza Juan Gabriel, con música, show de imitadores, la presentación de La Surf Mafia, una exposición fotográfica en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan y la participación de la orquesta Juan Valdez Big Band.

El sábado 19, también en la Gran Plaza Juan Gabriel, la jornada comenzará a las 4:00 de la tarde con música y actividades para el público, además de la conferencia “Origen del Pachuquismo”, la presentación de Los Moka, la obra de teatro “¡Hey, Pachuco!” y la participación de Q’mbia Sound.

Para el sábado 26 de septiembre, las actividades se trasladarán a la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, a partir de las 10:30 de la mañana, con la presentación de DJ Catrin del Barrio y el conversatorio “Vida, trayectoria y legado de la familia Valdés”.

En ese encuentro participará Marcos Valdés, hijo de Germán Valdés Tin Tan, además de Juárez Club de Danzón, bailarines de Black Company, dirigida por Hugo Gudiño, y personas invitadas provenientes de la Ciudad de México.

El domingo 27 de septiembre, el festival concluirá en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, a partir de las 11:00 de la mañana, con las Mañanitas a Tin Tan y una degustación de pastel en memoria del “Pachuco de Oro”.

La jornada final incluirá bailes de pachucos, la presentación de Dorian & Los Rebel Boys y Pachuco José, para cerrar con la orquesta Juan Valdez Big Band.

Durante la conferencia también participó Jessica Hernández, directora adjunta de la obra de teatro “¡Hey, Pachuco!”, quien compartió detalles sobre la presencia de la puesta en escena dentro del festival.

El IPACULT informó que la ciudadanía puede consultar la cartelera completa, horarios y detalles de cada actividad a través de las redes sociales oficiales del instituto.

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