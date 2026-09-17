Invita SSPM al último programa Valórate del año

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El programa está dirigido a jóvenes de 12 a 17 años y busca fortalecer habilidades emocionales y vínculos familiares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal invitó a la comunidad juarense a participar en el último programa “Valórate” del año, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años de edad.

La invitación fue realizada por personal del Departamento de Trabajo Social de la corporación, como parte de las acciones enfocadas en prevención social y fortalecimiento del entorno familiar.

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Jorge Alberto Palacios, jefe del Departamento de Trabajo Social, explicó que el programa surgió con el propósito de contribuir a la transformación del núcleo familiar y atender a adolescentes que atraviesan una etapa de cambios constantes.

Este programa nace con la necesidad de enfocarnos en seguir transformando el núcleo de nuestra sociedad, la familia.

El funcionario señaló que “Valórate” complementa otros programas de la SSPM y de organizaciones de la sociedad civil, al enfocarse en la comunicación, las emociones y las relaciones familiares.

De acuerdo con Palacios, el programa está diseñado para generar vínculos sanos desde casa, mediante herramientas que permitan mejorar la comunicación entre jóvenes, madres, padres y cuidadores.

Cada año se desarrollan entre dos y tres generaciones del programa, con la participación de escuelas y comunidad estudiantil, lo que permite una captación más directa de adolescentes.

El esquema contempla 12 sábados de actividades, en los que madres, padres y personas cuidadoras con contacto directo con adolescentes participan en procesos de sensibilización.

Palacios indicó que algunos jóvenes enfrentan dificultades para visualizar metas a corto, mediano y largo plazo, por lo que los talleres buscan ofrecerles orientación práctica y acompañamiento.

El funcionario explicó que las actividades tienen un enfoque vivencial y directo, con participación de personal policial y de prevención social, para fortalecer habilidades emocionales y de toma de decisiones.

El programa busca que las y los adolescentes puedan reconocerse desde su dimensión física, emocional y de pensamiento, a fin de desarrollar herramientas para distinguir entre lo esencial y lo superfluo.

La SSPM invitó a escuelas y familias interesadas a integrarse al programa este sábado 26 de septiembre, en alguna de sus dos sedes: la Academia de Policía y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 128.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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