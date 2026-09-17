Cumple podcast del IMM segundo aniversario al aire

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Todas Nosotras ha transmitido 102 capítulos con temas sobre derechos humanos, género y participación de las mujeres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El podcast Todas Nosotras, producido por el Instituto Municipal de las Mujeres, cumplió su segundo aniversario al aire como un espacio dedicado al análisis y reflexión de temas coyunturales.

El programa es conducido por Ana Karina Ruiz y Zulema Maya, integrantes del equipo del IMM, quienes abordan semanalmente temas relacionados con prevención de la violencia de género, derechos humanos, participación política y liderazgo de las mujeres.

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A través de distintas voces y experiencias, el podcast ha incorporado la participación de invitadas e invitados provenientes del servicio público, la sociedad civil, organismos internacionales, academia, activismo, deporte, creación de contenidos e infancias.

Poder contar con este espacio es una oportunidad valiosa para hablar de temas que en muchas ocasiones nos atraviesan como mujeres.

La primera transmisión de Todas Nosotras se realizó el 17 de septiembre de 2024 a través de la estación Alternativa 100.3 FM, con la participación de Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM, como primera invitada.

Posteriormente, el 3 de junio de 2025, el programa cambió su formato a podcast con el capítulo “Nosotras transitamos y resistimos”, en el que participó Bianca Vergara.

En estos dos años, Todas Nosotras ha transmitido 102 capítulos, en los que se han compartido experiencias, análisis y reflexiones sobre temas vinculados con la vida pública y cotidiana de las mujeres.

Ana Karina Ruiz señaló que este espacio le ha permitido reafirmar la importancia de incorporar la perspectiva feminista en los distintos tipos de comunicación y reconocer la responsabilidad de los mensajes que se emiten en plataformas digitales.

La conductora destacó además la relevancia de trabajar con mujeres, generar vínculos y visibilizar lo que realizan desde diversos espacios sociales, institucionales y comunitarios.

El podcast estrena un capítulo nuevo cada semana y sus emisiones están disponibles cada jueves en la plataforma de YouTube, a través del usuario @Todas_Nosotras.

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