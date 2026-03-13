Invita IPACULT a exposición “Mujeres de Marzo” y a últimas funciones de la obra *Mujeres de Arena*

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Las actividades culturales se realizarán este fin de semana en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a la inauguración de la exposición de artes visuales “Mujeres de Marzo”, así como a las últimas funciones de la obra de teatro Mujeres de Arena, eventos que se realizarán este fin de semana en el Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

La exposición “Mujeres de Marzo” será inaugurada el sábado 14 de marzo a las 5:00 de la tarde en el lobby del auditorio, y reúne obras creadas por participantes del taller de fotobordado.

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La muestra presenta piezas que exploran temas como la memoria, la fortaleza y la expresión creativa de las mujeres, mediante la técnica del fotobordado, que combina fotografía y bordado para construir imágenes con elementos simbólicos y narrativos.

Estas actividades forman parte de la programación cultural que el IPACULT desarrolla durante marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el propósito de promover espacios de reflexión, diálogo y expresión artística en la comunidad.

Como parte de la misma jornada cultural, el Instituto también presentará las últimas funciones de la puesta en escena Mujeres de Arena, programadas para el sábado 14 y domingo 15 de marzo a las 6:00 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez.

La obra está basada en testimonios de la vida real que abordan la violencia contra las mujeres desde una perspectiva humana y reflexiva, con el objetivo de generar un espacio para la memoria y la reflexión social.

Las funciones están dirigidas principalmente a mujeres y jóvenes a partir de los 15 años, aunque el público en general puede asistir.

Durante las presentaciones se contará con el acompañamiento del Instituto Municipal de las Mujeres, que ofrecerá orientación, contención y canalización para quienes lo requieran.

El IPACULT informó que todas las actividades culturales serán de acceso gratuito, como parte de su política de acercar el arte y la cultura a la población de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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