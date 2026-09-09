Invita IPACULT a espectáculo de folklor en el Parque Urbano Suroriente

Publicidad - LB2 -

La presentación gratuita se realizará este sábado 12 de septiembre con la participación de la Compañía de Danza Ortiguera

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias del suroriente de la ciudad a disfrutar del espectáculo “Juárez, Folklor y Tradición”, que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre en el Parque Urbano Suroriente.

La presentación está programada a las 6:00 de la tarde y forma parte del programa “Suroriente, Comunidad y Cultura”, iniciativa que busca acercar actividades artísticas y recreativas gratuitas a este sector de Ciudad Juárez.

- Publicidad - HP1

En esta ocasión participará la Compañía de Danza Ortiguera, integrada por jóvenes estudiantes que presentarán un espectáculo de danza folklórica inspirado en las tradiciones de México.

La actividad también se integra al programa Brigadas Culturales para Personas Mayores, coordinado por el IPACULT en conjunto con el DIF Municipal y la Dirección General de Centros Comunitarios.

De acuerdo con el instituto, el objetivo es generar espacios de participación, convivencia e inclusión para personas adultas mayores, además de fortalecer el acceso de la comunidad a distintas expresiones culturales.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que estas actividades permiten llevar la cultura a distintos sectores de la ciudad y abrir espacios de encuentro para las familias.

La funcionaria señaló que el programa busca ofrecer una agenda cultural gratuita que promueva la convivencia familiar, fortalezca la identidad comunitaria y facilite el acercamiento de la población a disciplinas artísticas.

El Gobierno Municipal reiteró la invitación a las familias del suroriente para acudir al Parque Urbano Suroriente y disfrutar de una tarde dedicada a la música, la danza y las tradiciones mexicanas.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.