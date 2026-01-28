Aprueba Cabildo consulta pública sobre destino de inmuebles del PAN por adeudo de predial

Publicidad - LB2 -

La opinión ciudadana se recabará si el partido no liquida su deuda fiscal con el Municipio.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo la realización de una consulta pública relacionada con el posible destino de los inmuebles propiedad del Partido Acción Nacional (PAN), en caso de que dicho instituto político no cubra el adeudo correspondiente al Impuesto Predial.

La propuesta, impulsada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, contempla que la ciudadanía pueda opinar de manera formal y conforme a la ley sobre el uso que deberán tener dichos bienes inmuebles, considerando alternativas como su enajenación, uso comunitario u otros destinos que se definan dentro del proceso.

- Publicidad - HP1

El presidente municipal informó que la Dirección de Participación Ciudadana será la instancia encargada de diseñar y organizar la consulta, mediante la emisión de una convocatoria pública que permita a las y los juarenses expresar su postura una vez que se cumplan los plazos legales establecidos.

En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, explicó que este mecanismo se activará una vez concluido el periodo otorgado al PAN para liquidar su adeudo, con el objetivo de conocer la opinión ciudadana sobre el destino de los inmuebles en caso de incumplimiento.

Durante la misma sesión, la tesorera municipal, Dayira Fernández Martínez, entregó al regidor Alejandro Jiménez Vargas una copia del acuerdo de pagos correspondiente al adeudo del Impuesto Predial de tres claves catastrales, relacionadas con el edificio principal, estacionamiento y bodega utilizados por el partido político.

Dicho documento también fue entregado al tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua, y en él se establece que para formalizar un convenio de pago es indispensable presentar una solicitud por escrito, así como la documentación e información necesarias para dar seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.