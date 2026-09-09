Autoriza Cabildo comodato para proteger a mujeres víctimas de violencia

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El inmueble será rehabilitado por una asociación civil para brindar atención integral a mujeres, niñas y niños

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Juárez autorizó ceder en comodato un inmueble ubicado en un predio de 2 mil 804 metros cuadrados al Centro de Protección de Mujer a Mujer, Asociación Civil, con el objetivo de habilitar un espacio de atención integral para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia.

Durante la sesión de Cabildo encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se informó que el proyecto contempla brindar atención especializada con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

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El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, explicó que el espacio estará destinado a ofrecer protección y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos.

La regidora y coordinadora de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, Karla Michaeel Escalante Ramírez, señaló que la autorización responde a una necesidad social y fue analizada a partir de los antecedentes del inmueble, la finalidad del proyecto, la capacidad de atención, el esquema de operación y las condiciones físicas del lugar.

El inmueble presenta condiciones de abandono, vandalismo y daños derivados de un incendio, por lo que requiere una rehabilitación considerable para recuperar su funcionalidad.

La asociación civil presentó un proyecto ejecutivo que contempla una inversión aproximada de 3 millones 898 mil pesos para realizar trabajos en instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, albañilería, estructura, cimentación, acabados y carpintería.

“No podemos ser indiferentes ante la violencia; cuando una mujer pide ayuda, la respuesta institucional no puede ser llegar tarde”.

De acuerdo con el proyecto, el espacio funcionará bajo un modelo de puertas abiertas, para que las mujeres puedan recibir protección y acompañamiento sin interrumpir necesariamente su actividad laboral.

Bajo los protocolos de la institución, las beneficiarias podrán continuar trabajando mientras sus hijas e hijos permanecen en un entorno protegido y bajo supervisión.

El alcalde Ortiz Orpinel destacó que el comodato permitirá contar con un espacio para que mujeres y sus familias puedan continuar desarrollándose, y señaló que la atención a las problemáticas que enfrentan las mujeres debe abordarse desde distintos ámbitos de la sociedad.

“Estos son de los temas que tienen importancia y trascendencia, que van directamente a la vida de ustedes”.

Durante la misma sesión, el Cabildo autorizó la enajenación de un predio municipal de 103.5 metros cuadrados a favor de Rosa Castillo Mora, destinado a uso habitacional, con el propósito de avanzar en la certeza jurídica patrimonial de la familia solicitante.

En materia económica, también se aprobó modificar el proyecto de inversión denominado Fortalecimiento Institucional, Proyectos para el Desarrollo de Ciudad Juárez, contemplado en el Presupuesto de Egresos 2026, para otorgar un subsidio al Consejo de Desarrollo Económico Regional de Juárez.

Además, el Ayuntamiento autorizó la contratación y procesos administrativos plurianuales relacionados con la construcción del Parque Norponiente Etapa II, obra que se estima tendrá una duración de nueve a 10 meses y continuará durante el ejercicio fiscal 2027.

En desarrollo urbano, el Cabildo avaló el proyecto de fraccionamiento habitacional en régimen de propiedad en condominio denominado Privada Verona, ubicado sobre el bulevar Manuel Talamás Camandari, con cinco edificios y un total de 80 departamentos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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