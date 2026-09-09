Lleva Desarrollo Social apoyos a familias de distintos sectores de Juárez

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La dependencia entregó impermeabilizante y hule negro a familias que solicitaron apoyo mediante Comités de Vecinos

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo una jornada de entrega de apoyos a familias de distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de la atención a solicitudes planteadas mediante los Comités de Vecinos.

Las actividades iniciaron a las 9:00 de la mañana en el Módulo Mirador, donde personal de la dependencia entregó paquetes de impermeabilizante a familias que previamente solicitaron este apoyo.

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Posteriormente, trabajadores de Desarrollo Social se trasladaron a otros puntos de la ciudad para continuar con la distribución de hule negro, material solicitado por habitantes de diferentes colonias.

La entrega de hule se realizó en el Parque Constitución, el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec y el Centro Comunitario Francisco I. Madero, donde fueron atendidas familias que hicieron la gestión a través de sus comités vecinales.

Durante el recorrido, el director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, supervisó la distribución de los apoyos y escuchó las necesidades planteadas por los habitantes.

El funcionario señaló que la dependencia mantiene un trabajo cercano con la comunidad para dar seguimiento a las solicitudes ciudadanas y llevar los programas sociales directamente a los sectores donde se requieren.

Vallejo Quintana indicó que estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel, orientadas a mantener presencia institucional en distintos puntos de Ciudad Juárez y fortalecer la atención directa a las familias.

La Dirección General de Desarrollo Social continuará durante la semana con la distribución de apoyos, mediante jornadas programadas para entregar hule, tinacos y despensas en diferentes sectores de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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